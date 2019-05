« Les drones MALE, qui volent quasiment sur toute la durée d'une journée, sont une composante essentielle des opérations militaires et plus particulièrement de l'armée de l'air », expose un aviateur. « C'est extrêmement consommateur, ce qui nous oblige à augmenter nos effectifs. Nous avons besoin de lancer une campagne de recrutement et de focaliser sur des compétences très particulières. » Si jusqu'ici, les opérateurs étaient recrutés au sein d'autres unités de l'armée de l'air, chasseurs, transporteurs, hélicoptéristes, l'objectif est à présent de proposer une formation spécifique ab initio, afin d'élargir le « vivier ». La cible à terme sera de disposer d'un tiers de pilotes issus d'autres spécialités, et de deux tiers formés ab initio, afin de « garder le brassage des cultures », explique le colonel David, chef de la division ISR au sein de l'état-major.



Car l'enjeu est de taille : « En 2030, si je dois déployer l'ensemble des huit systèmes prévus [soit 24 vecteurs], ça me fait 80 à 100 équipages, soit 80 à 100 pilotes, ce qui est considérable en très peu de temps », explique le lieutenant-colonel Romain, commandant de l'escadron 1/33 Belfort. A l'heure actuelle, l'escadron dispose d'une vingtaine d'équipages, d'autres sont en cours de formation.



« Nous ne voulons pas de 'geeks' », prévient le lieutenant-colonel Romain, « nous voulons des personnes qui sont capables de travailler en temps réel ». Le cursus débutera sur la BA 701 de Salon de Provence, sens de l'air », une capacité « essentielle », en raison entre autres des problématiques d'intégration dans l'espace aérien national, européen, ainsi qu'en opérations. « Le pilote se retrouve souvent à coordonner un ensemble d'aéronefs, qui va de l'avion de combat à l'hélicoptère », explique le chef du Belfort. A l'issue de la formation, les futurs opérateurs auront la qualification de pilote d'avion léger ainsi que la compétence de vol aux instruments. Ils achèveront leur cursus directement à Cognac, au sein de l'escadron de transformation, qui leur apportera notamment des compétences spécifiques, pilotage par satellite, liaisons satellitaires... « C'est tout sauf simple, il faut une bonne connaissance de systèmes assez complexes. » Pour garder le fameux sens de l'air, les équipages disposeront également d'heures de vol sur avion habité.



