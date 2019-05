ArianeWorks signe un premier contrat sur la récupération avec une start up

L'écosystème ArianeWorks commence à se mettre en place. Lancée en février par le CNES et ArianeGroup, la plateforme d'accélération est désormais au travail et vient de signer un premier contrat avec la start up MyCTO en mai. Celle-ci se voit confier « le prototypage d'un des concepts à l'étude de système de récupération d'étage ». ArianeWorks veut ainsi franchir un premier pas pour préparer une éventuelle capacité de réutilisation des futurs lanceurs européens, ce qui est sa raison d'être, comme le rappelait André-Hubert Roussel, président exécutif d'ArianeGroup devant le Sénat le 22 mai.



Plus précisément, MyCTO sera en charge de préparer le prototypage rapide d'un concept de système au sol de récupération d'étage. Celui-ci sera dimensionné à l'échelle...