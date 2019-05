EBACE 2019 : Pilatus confirme le succès du PC-24

Qui aurait parié sur un tel succès lors du lancement du PC-24, il y a six ans à Ebace ? Malgré des rumeurs persistentes, l'avion polyvalent de Pilatus avait alors soulevé un certain étonnement, voir un peu de scepticisme, dans les travées du salon européen de l'aviation d'affaires (voir encadré). Un an plus tard, il ne faisait déjà plus sourire personne avec 84 exemplaires vendus en 36 heures lors d'Ebace 2014. Ce fut encore le cas lors de l'édition 2019, du 21 au 23 mai à Genève, avec la réouverture du carnet de commandes pour la première fois son en cinq ans. En 24 heures, la moitié des 80 appareils mis en vente était partie. Désormais en service et en...