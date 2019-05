Les Reaper armés dès fin 2019 à Niamey

« Nos modes d'actions et nos équipements doivent s'adapter [...] ; c'est dans cet esprit que j'ai décidé de lancer le processus d'armement de nos drones de renseignement et de surveillance. » La déclaration de la ministre des Armées Florence Parly en septembre 2017 officialisait ainsi une volonté tant politique que militaire de disposer de modes d'action décuplés.



Déployée en opérations depuis fin 2013, en bande sahélo-saharienne, la flotte de MQ-9 Reaper va disposer d'ici quelques mois de capacités de frappe, complémentaire à la capacité de surveillance et d'illumination. La première capacité opérationnelle avec bombe guidée laser GBU-12 est attendue pour la fin de l'année 2019, annonce l'armée de l'air. Cependant, contrairement à ce qui avait été évoqué dans...