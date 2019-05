L'armée de l'air se prépare à l'ALSR

L'armée de l'air muscle ses capacités ISR (Intelligence, surveillance, reconnaissance). Les moyens alloués aux missions de renseignement vont s'étoffer dans les mois à venir, à la fois avec l'arrivée de deux systèmes supplémentaires (soit six vecteurs) de drones MALE fin 2019 et courant 2020, mais également avec l'intégration des deux premiers avions légers de surveillance et de reconnaissance (ALSR). Selon la Loi de programmation militaire, ce seront les deux seuls avions de ce type livrés d'ici à 2025, l'ambition opérationnelle 2030 fixe la cible finale à huit appareils.



Si le programme a pris près d'un an de retard - le premier appareil était initialement attendu fin 2018, l'autre en 2019 - le calendrier prévoit à présent que le premier...