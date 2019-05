Emmanuel Macron a déclaré vouloir avancer "sur la taxation commune du kérosène en Europe", tout en plaidant pour "une vraie négociation internationale" sur ce sujet, dans un entretien accordé lundi à la presse régionale. "Notre jeunesse européenne a une conscience aiguë de ces sujets. Elle a décidé de s'exprimer et bouscule ses gouvernements, et c'est une chance. J'ai moi-même beaucoup progressé sur ces sujets ces derniers mois en l'écoutant. L'histoire nous jugera sur ce sujet", a affirmé le chef de l'Etat, interrogé sur les questions écologiques. "Je voudrais que l'on avance sur la taxation commune du kérosène en Europe et que l'on ait une vraie négociation internationale", a-t-il poursuivi. Le programme de la liste de la majorité présidentielle pour les élections européennes, conduite par Nathalie Loiseau, prévoit de "taxer le transport aérien" pour financer les investissements pour la transition écologique, sans plus de précision. Le président a émis en outre le souhait "que l'on aille plus vite et plus fort" sur les financements européens pour l'environnement, défendant à nouveau "l'idée de la Banque européenne du climat". Il a aussi plaidé pour "taxer en Europe les entreprises les plus polluantes" et "mettre une taxe carbone aux frontières".