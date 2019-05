Le HH-60W s'envole

Le premier HH-60W a effectué son vol inaugural le 17 mai, depuis le site de Sikorsky de West Palm Beach, en Floride, avec quelques mois de retard sur le calendrier. L'hélicoptère est resté un peu plus d'une heure dans les airs. Un second prototype devrait s'envoler avant la fin du mois, ils seront rejoints par deux autres exemplaires à l'été. La décision de lancement de la production (« milestone C ») est attendue pour le mois de septembre.



Le successeur du HH-60G Pave Hawk est basé sur l'UH-60M Black Hawk et optimisé pour les missions de recherche et sauvetage au combat de l'US Air Force. Il dispose notamment d'un nouveau kit de missions tactiques et d'un système de carburant interne qui permettra de doubler l'emport par rapport à l'UH-60M. Le contrat de développement d'1,28 milliard de dollars avait été notifié en juin 2014, la cible finale est de 112 appareils. Le programme global est évalué à 7,9 milliards de dollars