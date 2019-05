L'huile Turbonycoil 600 de NYCO monte à bord des Embraer, CRJ et ATR d'Air France HOP

NYCO annonce que la filiale régionale d'Air France, HOP!, a choisi l'huile turbine synthétique standard Turbonycoil ® 600 pour lubrifier les moteurs de l'ensemble de sa flotte sur une période de 10 ans.



HOP!, bientôt rebaptisée Air France HOP, aligne aujourd'hui une flotte composée de 13 E-Jets d'Embraer (motorisation CF34 de GE), de 13 ERJ 145 (AE3007A de Rolls-Royce), de 25 CRJ 700/1000 de Bombardier (CF34) et de 12 ATR (PW127 de Pratt & Whitney Canada).



La compagnie régionale française était déjà utilisatrice de certains fluides hydrauliques et graisses du spécialiste français des lubrifiants aéronautiques.



« Toute l'équipe NYCO s'est montrée à l'écoute de nos besoins. Leur réactivité fut grandement appréciée autant par nos équipes techniques que commerciales » a commenté Nourihan Abou Tria, Acheteuse Maintenance chez HOP!.



Qualifiée selon des normes exigeantes telles que SAE AS 5780 Classe SPC et MIL-PRF-23699 Class STD, Turbonycoil ® 600 est approuvée par tous les principaux fabricants de moteurs.