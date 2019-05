ArianeGroup et MT Aerospace planchent sur un étage supérieur composite plus performant pour Ariane 6

ArianeGroup et l'allemand MT Aerospace vont développer pour le compte de l'Agence spatiale européenne (ESA) des technologies destinées à un étage supérieur composite plus performant de la fusée Ariane 6, ont-ils annoncé mardi. "L'évolution continue du lanceur Ariane 6 en termes de compétitivité et d'amélioration des performances nécessite l'exploration et l'utilisation de technologies composites", ont-ils indiqué dans un communiqué. Les deux groupes vont donc associer leurs compétences respectives "afin de concevoir et tester le prototype d'étage supérieur +PHOEBUS+", pour "Prototype of a Highly OptimisEd Black Upper Stage". L'objectif est de réduire le coût et le poids de l'étage supérieur et améliorer ses performances, précisent-ils. Ces technologies seront intégrées à un démonstrateur d'étage supérieur à partir de 2021 afin de démontrer que le système est compatible à grande échelle avec le mélange oxygène-hydrogène liquides. Il s'agira également de valider les procédés de remplissage et de vidange, ainsi que l'intégrité des structures primaire et secondaire. ArianeGroup se concentrera sur les architectures d'étage innovantes et l'intégration des systèmes. MT Aerospace se chargera des matériaux et technologies destinés aux réservoirs et structures composites dans des conditions cryogéniques. Cette phase ouvrira la voie au développement ultérieur du nouvel étage supérieur d'Ariane 6 Evolution appelé Icarus (Innovative Carbon Ariane Upper Stage). La suite du financement du développement de cet étage supérieur en plastique renforcé de fibres de carbone (CFRP) pourra être décidée à l'occasion du prochain Conseil ministériel de l'ESA de novembre 2019, précisent ArianeGroup et MT Aerospace. Cette annonce intervient une semaine après l'annonce du lancement de la production des 14 premiers lanceurs Ariane 6, qui voleront entre 2021 et 2023, en parallèle des dernières Ariane 5.