Wijet redémarre avec le HondaJet et un nouveau modèle

Passé à deux doigts du dépôt de bilan l'an dernier, après une fusion peu judicieuse avec la compagnie britannique Blink, Wijet renaît peu à peu. La société de taxi aérien, basée principalement sur l'aéroport de Paris-Le Bourget, a adopté un nouveau modèle et vient de redémarrer ses vols après plusieurs mois d'inactivité grâce à l'arrivée de ses deux premiers HA-420 HondaJet en mars. Après deux mois d'exploitation et la prise en compte d'un troisième appareil en avril, l'équipe dirigeante retrouve peu à peu le sourire et se montre confiante pour l'avenir.



Le traumatisme semble encore profond. Le rachat et la fusion avec Blink en 2016 a tout simplement été désastreuse à en croire Alexandre Azoulay, co-fondateur et administrateur...