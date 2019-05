L'US Air Force prépare sa prochaine génération de lanceurs

Les deux futurs lanceurs de l'US Air Force seront connus en 2020. Le Space and Missile Systems Center, en partenariat avec l'agence de renseignement National Reconnaissance Office (NRO), vient de publier un appel d'offres en ce sens, le 3 mai. Il formalise ainsi le lancement de la Phase 2 du programme National Security Space Launch (NSSL), connu il y a encore peu sous le nom d'Evolved Expendable Launch Vehicle (EELV). Il doit amener au remplacement des actuels lanceurs moyens et lourds Atlas V et Delta IV de United Launch Alliance (ULA), développés dans les années 1990 pour la phase initiale du programme EELV.



Cet appel d'offres doit rendre son verdict en septembre 2020. Il déterminera deux vainqueurs, qui recevront...