Les enregistreurs de vol du Superjet d'Aeroflot ont été récupérés

Le comité russe d'enquête, chargé de déterminer les circonstances de l'accident du Superjet 100 d'Aeroflot qui s'est écrasé le 5 mai à Moscou, a annoncé que les deux enregistreurs de vol de l'appareil avaient été récupérés et allaient être analysés avec le comité fédéral de l'aviation (IAC ou MAK).



Le vol SU1492 d'Aeroflot devait relier Moscou (Sheremetyevo) à Mourmansk le 5 mai. Quelques dizaines de minutes après son décollage, l'équipage a demandé l'autorisation de faire demi-tour pour procéder à un atterrissage d'urgence en raison d'un problème technique. Cet atterrissage a été manqué : l'appareil a rebondi sur la piste, le train principal semble avoir cédé au deuxième toucher (dur), les moteurs ont heurté la piste et l'avion a immédiatement pris feu, les réservoirs de carburant étant pleins. Les passagers ont été évacués par l'avant de l'appareil mais on déplore 41 victimes parmi les 78 personnes qui se trouvaient à bord - 33 des 73 passagers ont survécu ainsi que quatre des cinq membres d'équipage.



« Des dysfonctionnements sont survenus [...] peu après le départ », a indiqué Aeroflot dans l'un de ses communiqués. Le comité d'enquête a confirmé qu'il allait étudier toutes les pistes : qualification des pilotes, des préparateurs de vol, des équipes ayant effectué l'inspection de l'appareil, comme une éventuelle défaillance de l'appareil et les conditions météorologiques. Des échantillons de carburant ont été prélevés et les enregistrements des discussions avec le contrôle aérien ainsi que ceux des caméras de surveillance ont été récupérés pour analyse.



Le commandant de bord s'est déjà exprimé auprès des médias russes pour livrer sa version des faits. Il indique que l'appareil aurait été frappé par la foudre, à la suite de quoi une partie des systèmes serait tombée en panne. « A cause de la foudre, nous avons perdu le contact radio et sommes passés en régime de pilotage minimal (...) c'est-à-dire sans ordinateur comme à l'ordinaire, mais de manière directe, en régime d'urgence », a-t-il déclaré au journal Komsomolskaïa Pravda, selon l'AFP.



L'appareil impliqué dans l'accident est immatriculé RA-89098 (MSN 95135). Il avait été livré neuf à Aeroflot en septembre 2017.