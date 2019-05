Christelle Astorg-Lépine (CNES) : « Les nouveaux entrants nous forcent à nous ouvrir »

À l'initiative de l'accélérateur Starburst, plus d'une centaine de personnes se sont réunies à l'Hôtel de Région d'Île-de-France le 18 avril, à l'occasion du meet-up « La recherche rencontre l'entrepreneuriat ». Cette journée, dédiée à la mise en relation d'acteurs venus d'horizons divers à travers le domaine spatial, a été l'occasion pour le Journal de l'Aviation de rencontrer Christelle Astorg-Lépine. Cheffe de projet « Connect, by CNES », elle est au coeur de la stratégie de l'agence spatiale française pour favoriser l'émergence d'un New Space dans l'Hexagone et plus largement en Europe à travers l'intégration de nouveaux acteurs et de nouvelles méthodes.



Le CNES a été présent tout au long de ce meet-up organisé par Starburst. Quel était...