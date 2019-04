Air France mettra son Airbus A350 sur Bamako et Abidjan

Comme le 787, l'A350 d'Air France sera d'abord affecté à l'Afrique. La compagnie a intégré l'appareil à son programme de vol et ouvert ses ventes, prévoyant une mise en service sur la ligne Paris - Bamako - Abidjan le 23 septembre. Il opèrera sur le tiers des dix-sept rotations hebdomadaires qui seront réalisées durant la saison été, aux côtés des Boeing 787-9, 777-200ER et 777-300ER qui l'assurent déjà (l'A380 ayant été retiré au début du mois).



Initialement destiné aux opérations de feue Joon, le premier exemplaire vient tout juste de sortir de la ligne d'assemblage final d'Airbus mais n'a pas encore ses moteurs, ni sa livrée. Celle-ci sera finalement aux couleurs d'Air France.



En revanche, lorsque la fin de Joon a été décidée, il était trop tard pour modifier la configuration cabine et la mettre aux standards Air France. Les passagers découvriront donc en embarquant celle qui était conçue pour la compagnie dite hybride : l'appareil pourra accueillir 324 passagers, dont 34 en classe affaires, 24 en classe Premium economy et 266 en classe économique.



Air France a commandé vingt et un exemplaires de l'A350 (en commande ferme). Initialement, dix d'entre eux devaient intégrer la flotte de Joon d'ici 2020. Désormais, le programme de flotte d'Air France prévoit d'en introduire six à cette échéance - dont trois cette année.