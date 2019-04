Jet Airways a un pied dans la tombe : elle suspend ses opérations

Après des semaines d'agonie, Jet Airways a succombé à ses difficultés. Ayant échoué à obtenir un financement d'urgence pour poursuivre les opérations qui lui restaient, elle a annoncé qu'elle suspendait, temporairement dit-elle, tous ses vols, domestiques et internationaux. Incapable de régler son carburant et les services critiques à l'exploitation, sa dernière rotation a eu lieu le 17 avril.



Jet Airways s'est pourtant battue pour trouver des financements, temporaires et plus pérennes, pendant des mois. Mais aucun accord n'a pu être trouvé, pas même avec le consortium de créanciers mené par la State Bank of India, qui est entré au capital de la compagnie en mars par la conversion d'une partie de la dette en action en mars, a évincé...