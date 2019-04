L3 et AVX présentent leur concept d'hélicoptère co-axial

IL Y A 8 HEURES

La COMMISSION EUROPEENNE a mis à jour sa liste noire de compagnies aériennes et en a retiré TAAG Angola et Heli Malongo - qui étaient soumises à des restrictions d'exploitation depuis 2008. En revanche, les compagnies de Moldavie y sont toutes entrées, à l'exception d'Air Moldova, Fly One et Aerotranscargo, en raison d'un manque de supervision par l'autorité de l'aviation civile de Moldavie. Un contrôle renforcé a été décidé sur les autorités de supervision dominicaine et biélorusse.