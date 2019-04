Le terminal de jonction d'Orly entre en service

Il aura fallu quatre ans de travaux et 385 millions d'euros d'investissements pour faire sortir de terre cette structure qui relie Orly Ouest (devenus Orly 1 et Orly 2) et Orly Sud (Orly 4). D'une surface de 80 000 m², elle va augmenter les capacités d'accueil de la plateforme de 3,5 millions de passagers annuels, les portant à 32,5 millions de passagers, tout en augmentant de 37% les espaces d'accueil.



Doté d'une hauteur sous plafond de 9,5 mètres, Orly 3 a largement recouru aux verrières pour obtenir un maximum de lumière naturelle, tandis que l'impression de confort créée par l'espace et le modernisme du terminal est renforcée par la présence de végétation et d'un grand mur d'eau. En termes d'équipements, il doit compter quatre-vingts bornes d'enregistrement (automatiques et manuelles) et quatorze postes d'inspection filtrage, ainsi qu'une zone de passage aux frontières. Par ailleurs, 2 500 m² sont dédiés aux boutiques et à la restauration.



Orly 3 va désormais abriter les opérations de Transavia, Air Corsica, British Airways, Level, Pegasus et Air France. Cette dernière devrait par ailleurs à terme y posséder un salon.



Le bâtiment de jonction répond à un besoin de modernisation des infrastructures d'Orly, qui, datant de 1961 pour Orly Sud et 1971 pour Orly Ouest, étaient saturées, n'étaient plus aux standards de confort pour le passager et n'avaient pas d'espace réellement adapté aux contraintes de sûreté d'aujourd'hui. Ceci sans compter que l'activité de l'aéroport est en mutation depuis plusieurs années, avec une forte croissance du trafic (elle devrait se poursuivre au rythme de 2% par an jusqu'en 2025), une augmentation continue du taux d'emport, la multiplication des vols low-cost et une forte internationalisation des flux.



Ainsi, le groupe ADP avait lancé un vaste programme de réaménagement de l'aéroport en 2012, avec un investissement de 900 millions d'euros. De grandes améliorations avaient déjà été mises en place avec l'ouverture de la jetée internationale en 2016 et celle de l'extension du hall 1 en 2018. Avec la mise en service d'Orly 3, l'aéroport correspond au concept très en vogue de la structure « one roof », qui correspond à un terminal unique dans lequel les passagers peuvent évoluer d'un bout à l'autre sans avoir à sortir. Ceci en zone publique uniquement, Orly 1 n'étant pas encore relié à l'ensemble Orly 2-Orly 3- Orly 4 côté zone réservée (ce qui devrait intervenir d'ici 2023).



Il reste encore une étape dans ce plan de modernisation : la construction d'un nouveau bâtiment de 50 000 m² accolé à Orly 4.





