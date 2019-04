Les défis qui attendent le nouveau ministre en charge de l'aviation civile du Sénégal

Alioune Sarr est le nouveau patron de tutelle de l'aviation civile sénégalaise. Il a été nommé le 6 avril ministre du Tourisme et du Transport aérien en remplacement de Maïmouna Ndoye Seck. Il fait partie du nouveau gouvernement resserré de 32 ministres qui accompagnera le président de la République, Macky Sall, récemment réélu pour un second mandat de cinq ans.



Désormais aux commandes du stratégique secteur du transport aérien et du tourisme, Alioune Sarr devra piloter l'audacieuse politique du Sénégal dans le domaine.



Il est tout du moins un administrateur rompu à la tâche. Avant sa nomination, il était ministre du Commerce, de l'Industrie et du Secteur Informel depuis le 14 février 2013. Avant son entrée...