Air Caraïbes et Frenchbee pas satisfaites de leurs résultats

Dans un contexte bien moins favorable que les années précédentes, Air Caraïbes et Frenchbee sont parvenues à tirer des résultats positifs de leurs activités. Mais Jean-Paul Dubreuil ne veut pas s'en contenter : « ces résultats ne nous satisfont pas car ils ne sont pas au niveau de ce que nous avons connu avant. » Concurrence renforcée sur les Antilles, pétrole cher et aléas d'exploitation ont terni le bilan mais la tendance pour 2019 est bonne et les deux compagnies continuent de travailler à la modernisation de leur flotte.



Air Caraïbes a enregistré un chiffre d'affaires de 482 millions d'euros, en hausse de 10,3%. Malgré l'arrivée de LEVEL sur les Antilles, le renforcement d'Air France sur Pointe-à-Pitre et ses...