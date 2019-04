EasyJet inaugure une nouvelle base à Nantes

EasyJet s'installe dans le nord-ouest et ouvre une septième base en France. Située à Nantes Atlantique, elle va accueillir trois Airbus A320 et permettre l'ouverture de quatorze nouvelles lignes, ce qui portera le nombre de destinations desservies depuis l'aéroport à vingt-sept. La cérémonie d'inauguration a eu lieu le 4 avril, en présence notamment de Johan Lundgren, le PDG de la low-cost, venu spécialement de Gatwick à bord d'un A320neo.



Pour l'occasion, l'un des A320 de la compagnie a été revêtu d'une livrée spéciale, portant un dessin stylisé de la cité des Ducs.



Présente à Nantes depuis 2008, easyJet transporte aujourd'hui 1,4 million de passagers par an, dont 20% de voyageurs d'affaires. La part est relativement petite au regard des 19 millions de passagers transportés depuis et vers la France en 2018, mais elle ne demande qu'à augmenter, selon Johan Lundgren.



Le choix de véritablement s'ancrer sur l'aéroport a paru naturel à la compagnie : elle a la capacité d'y augmenter son offre de 37% en 2019 et espère transporter 400 000 passagers supplémentaires. Déjà deuxième transporteur de l'aéroport, elle vise 25% de parts de marché.



L'impact sur le territoire va également être important. Quelque 110 recrutements ont été réalisés pour soutenir cette première vague de croissance, répartis entre 70 PNC et quarante pilotes.



"Nantes est l'aéroport qui a connu la plus importante croissance en France depuis 2010 et easyJet y a fortement contribué", a souligné Nicolas Notebaert, le directeur général de Vinci Concessions et président de VINCI Airports.