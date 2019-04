Latam compte débourser 70 millions de dollars pour des actifs d'Avianca Brasil

La plus grande compagnie aérienne d'Amérique latine, Latam, a annoncé mercredi que sa filiale brésilienne comptait soumettre une offre de 70 millions de dollars pour acquérir divers actifs d'Avianca Brasil, placée en décembre sous la protection de la loi sur les faillites. Latam, née en 2012 de la fusion entre la chilienne LAN et la brésilienne TAM, a précisé avoir été approchée par des créanciers d'Avianca qui l'ont incitée à participer à une prochaine vente aux enchères portant sur des actifs d'Avianca, qui a accumulé une dette de 126 millions de dollars auprès de ses fournisseurs. Les actifs incluent des contrats, des certificats d'exploitation, des licences et des "slots" (créneaux de décollage et d'atterrissage) "pour un montant minimum de 70 millions de dollars", a précisé Latam dans un communiqué. Latam propose en outre de mettre à la disposition d'Avianca Brasil 13 millions de dollars de crédits de restructuration "à des conditions de marché" pour "assurer la continuité des opérations". Croulant sous les dettes, Avianca Brasil, quatrième compagnie brésilienne, avait demandé en décembre à bénéficier de la loi sur les faillites. Au premier semestre 2018, elle avait creusé sa perte nette à 175,6 millions de reals (44,8 millions de dollars). Avianca Brasil, la marque commerciale d'Oceanair Linhas Aéreas SA ("Oceanair"), ne fait pas partie du groupe Avianca Holdings SA, dont le siège est en Colombie. Mais les deux entités se trouvent au sein de la même holding, appartenant à l'investisseur German Efromovich. La compagnie aérienne brésilienne Azul avait, de son côté, soumis début mars une offre d'achat non contraignante visant divers actifs d'Avianca Brasil, dont la licence d'opérateur aérien, 70 "slots" et "environ 30 appareils Airbus A320". Latam qui, outre au Brésil, dispose de filiales en Argentine, au Pérou, en Colombie, en Equateur et au Paraguay, a transporté l'an dernier 69 millions de passagers vers 140 destinations dans le monde. La compagnie aérienne, qui dispose de plus de 320 appareils, a enregistré en 2018 un bénéfice net en hausse de 17%, à 181,9 millions de dollars, un record depuis sa création.