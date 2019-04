Brady Corporation présente ses étiquettes RFID à Aircraft Interiors

Brady Corporation va profiter du salon Aircraft Interiors à Hambourg pour présenter sa gamme d'étiquettes RFID pour l'aéronautique.



Les étiquettes RFID de Brady, déclinées en version pour composants métalliques et non métalliques, sont proposés dans différentes tailles pour un poids unitaire de moins de 2 g. Elles peuvent résister à des conditions environnementales extrêmes sans l'aide de pelliculage et sont certifiés ATA Spec2000 et AS7578.



Les puces RFID peuvent être interrogées jusqu'à une distance de 8 mètres. Elles viennent ainsi répondre aux besoins des OEM, mais aussi à ceux des opérateurs et des sociétés MRO.



Les étiquettes ultra-fines RFID Air, qui s'appliquent aux surfaces non métalliques, ciblent particulièrement les équipements de cabine (gilets de sauvetage, masques à oxygène, bouteille, kits médicaux, revêtement de siège...) afin de faciliter les opérations de comptage ou d'identification d'une référence pour un remplacement éventuel



La société américaine propose aussi des solutions qui permettent d'imprimer et de programmer une étiquette RFID en moins de 10 secondes.