Une partie des vols de Rafale français suspendue

Le Rafale est équipé du siège éjectable MkF16F, dont la conception est assurée par Martin Baker. Les sièges sont produits et assemblés par SEMMB (Société d'exploitation des matériels Martin Baker), filiale détenue à parts égales par Safran et Martin Baker. Ce Selon des sources concordantes, une partie de la flotte française de Rafale a été clouée au sol. La décision aurait été prise en vertu du principe de précaution, suite à l'incident survenu il y a quelques jours, au cours duquel un civil effectuant un vol en place arrière s'était éjecté de l'avion. Les vols opérationnels et les vols d'essais ne seraient pas concernés par cette mesure, qui doit permettre de clarifier les circonstances de l'incident. Une information confirmée par le porte-parole de l'armée de l'air, qui indique que les vols d'entraînement «» ont été suspendus «», le temps de «», et précise que l'activité aérienne opérationnelle n'est en revanche pas impactée.Les évènements de cette nature font l'objet de trois types d'enquêtes : interne, judiciaire et technique, le BEA-É (Bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'État) étant l'autorité référente pour les aéronefs d'État.L'AFP rapportait le 20 mars qu'un passager en place arrière d'un Rafale «». Il s'agirait d'un «», dont l'autorisation est soumise, selon l'aptitude médicale, à la fois par le CEMPN (Centre d'expertise médicale du personnel navigant) et le cabinet de la ministre des Armées, explique le journaliste Jean-Marc Tanguy.Le Rafale est équipé du siège éjectable MkF16F, dont la conception est assurée par Martin Baker. Les sièges sont produits et assemblés par SEMMB (Société d'exploitation des matériels Martin Baker), filiale détenue à parts égales par Safran et Martin Baker. Ce siège dit « 0/0 » permet notamment une éjection à zéro noeuds et altitude nulle, soit la possibilité de s'extraire de l'avion quasiment à l'arrêt.