Wijet reçoit finalement son premier HondaJet

L'attente fut longue - comme il est de coutume avec le HA-420 HondaJet - mais Wijet tient enfin son premier exemplaire du biréacteur d'affaires japonais. L'appareil, immatriculé au Luxembourg (LX-WJA) a officiellement été livré à la compagnie française de taxi aérien le 20 mars, sur l'aéroport de Paris-le Bourget. Il avait quitté le site américain de Greensboro (Caroline du Nord), où Honda Aircraft Company (HAC) a implanté sa chaîne d'assemblage, le 13 mars.



D'autres HA-420 devraient arriver prochainement en France. Wijet s'est en effet portée acquéreuse de seize exemplaires, afin de remplacer sa flotte actuelle de quinze Cessna Citation Mustang. Le calendrier n'a pas été communiqué, mais un deuxième appareil porte déjà les couleurs de la compagnie (LX-WJB).



Il était temps pour Wijet, qui annonçait la livraison de son premier Hondajet il y a un an déjà. La compagnie déclarait alors que le premier avion devait arriver dès le mois de mars 2018, et que les autres suivraient dans une période de 15 à 18 mois. Force est de constater que le contrat n'est pas rempli, mais les raisons de ce retard n'ont pas été communiqués.



Les premiers vols commerciaux sont prévus dès le 21 mars. Pour rappel, Wijet était le premier opérateur de transport public de passagers a commandé l'appareil, avec un protocole d'accord (MoU) signé lors du salon de Singapour, en février 2018.



Honda Aircraft Company a déjà livré un peu plus d'une centaine d'appareils depuis fin 2015, dont 37 l'an dernier. Le constructeur vise un rythme de quatre à cinq avions produits par mois cette année.