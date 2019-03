Les C-130H français s'offrent un coup de jeune

Acquis entre 1987 et 1990, les douze C-130H de l'armée de l'air ont été rejoints en 1996 par deux exemplaires d'occasion. Opérant aussi bien au profit des forces conventionnelles que pour le compte des forces spéciales, les Hercules ont pour principale mission le transport de fret et/ou de passagers, mais peuvent également effectuer des opérations de largage. Malgré l'arrivée des A400M et de quelques C-130J, les C-130H ont encore quelques années de carrière devant eux et vont subir un vaste chantier de rénovation - principalement de leur avionique - afin notamment de les maintenir aux dernières normes aéronautiques et de « respecter les contraintes de la circulation aérienne générale au-delà de 2025 ».



