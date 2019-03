Affrontement entre hélicoptéristes européens pour l'US Navy

IL Y A 52 MINUTES

(WAC 2019) Confrontée à de nombreux retards dans la modernisation de ses moyens, la Direction des services de la navigation aérienne (DSNA) annonce conjointement avec THALES, le lancement opérationnel de son futur système de gestion du trafic aérien 4-FLIGHT à partir de l'hiver 2021-2022. Il sera d'abord déployé sur les centres en-route de la navigation aérienne (CRNA) de Marseille et de Reims, puis à Paris un an plus tard, et enfin à Brest et Bordeaux. Il consacrera la fin des strips papiers pour le contrôle français.