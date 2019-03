La low-cost long-courrier de Japan Airlines s'appellera Zipair Tokyo

Japan Airlines a confirmé que sa nouvelle low-cost long-courrier s'appellerait Zipair Tokyo. Les médias japonais avaient déjà évoqué ce nom fin février à la suite de l'acquisition du nom de domaine par la compagnie japonaise. Zipair Tokyo, jusqu'alors désignée TBL Co., a été enregistrée le 8 mars et a en même temps déposé une demande de certificat de transporteur aérien auprès du ministère des Transports.



Avec le choix de cette dénomination, Zipair souhaite véhiculer une image de rapidité mais également évoquer la multiplicité des destinations qui seront desservies (codes ZIP). Elle s'est toutefois choisi un logo assez terne basé, gris « harmonie » et vert « confiance », censé porter les valeurs de sécurité.



Les projets la concernant n'ont pas changé. Elle doit être lancée durant la saison été 2020 avec deux 787-8 issus de la flotte de sa maison-mère mais reconfigurés. Basée à Narita, elle desservira à terme des destinations moyen et long-courrier. Elle a dévoilé les deux premières : Bangkok et Séoul.



Le recrutement du personnel de la compagnie va être lancé au mois d'avril.