Japan Airlines prépare sa low-cost long-courrier

A l'occasion de la présentation de son projet stratégique à moyen terme et de l'Aviation Festival 2019, Japan Airlines a rappelé ses ambitions sur le low-cost long-courrier et donné quelques détails supplémentaires sur sa future compagnie. Celle-ci doit être lancée durant l'été 2020 avec deux Boeing 787-8 issus de la flotte de sa maison-mère (qui la détient à 100%).



En pleins préparatifs, la compagnie, qui porte toujours le nom provisoire de TBL Corp (pour To be launched), devrait déposer une demande de certificat de transporteur aérien auprès des autorités japonaises dans les prochaines semaines. Elle prévoit de desservir des destinations situées à environ neuf heures de vol de Tokyo (Narita), initialement en Asie puis, une fois ses appareils certifiés...