La Turquie affiche ses ambitions sur les hélicoptères lourds

La Turquie semble vouloir se positionner sur le marché des hélicoptères d'attaque lourds. Le sous-secrétariat à l'industrie de Défense et Turkish Aerospace Industries ont ainsi récemment signé un accord pour le développement d'un biturbines de la classe des 10 tonnes, avec l'ambition d'en faire un appareil conçu et produit à 100% par l'industrie turque.



Selon les spécifications affichées, l'hélicoptère disposerait d'un cockpit en tandem, d'une capacité d'emport de fret de 200 kg, et disposerait d'une panoplie d'armement comprenant un canon, des missiles air-air et antichar de longue portée, ainsi que des roquettes. Le calendrier - ambitieux - prévoit un premier vol dans cinq ans.



TAI a précédemment développé le T129 Atak, en partenariat avec Leonardo, l'hélicoptère d'attaque et de reconnaissance armée a été mis en service en 2015.