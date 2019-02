Une vente aux enchères exceptionnelle pour célébrer le premier vol du Concorde

À l'occasion du jubilé de ce premier vol et suite aux succès répétés des ventes Concorde de 2007 et 2016, le commissaire-priseur Marc Labarbe organisera les 2 et 3 mars prochains une vente aux enchères événement sur Toulouse intitulée « Premier vol du Concorde, 50 ans déjà ». Près de 900 lots emblématiques du « bel oiseau blanc » seront ainsi mis en vente dans la ville de naissance du Concorde et visibles dès le 27 février à l'Étude Marc Labarbe.



Une vente événement en deux actes



Le premier acte de la vente aux enchères Concorde se déroulera le 2 mars 2019 à partir de 20h30 au sein du Musée Aeroscopia de Toulouse-Blagnac. Les festivités commenceront à 19h par un cocktail et une visite du musée, suivis de la vente aux enchères.



Le deuxième acte aura lieu au sein de la salle des ventes de l'Hôtel des ventes Marc Labarbe le 3 mars à 10h et reprendra à 14h.



Près de 900 pièces Concorde en vente



Pièces détachées, instruments de bord, affiches, maquettes, montres, objets de collection et même mobilier design conçu à partir de pièces d'avions... Collectionneurs et passionnés seront certainement comblés grâce aux 900 lots estampillés Concorde disponibles à la vente à des prix allant de 10 euros à 20 000 euros. Il y en aura donc pour toutes les bourses. Parmi les objets à saisir se trouvent de très nombreux produits phares comme « un dessin de Gus 'Retour de Concorde' estimé à 300 euros, un coffret repas Air France évalué à 200 euros, un menu grand format rare, une robe d'hôtesse de l'air Nina Ricci (60 euros) », confie le commissaire-priseur. « Nous avons aussi des cadrans (lots 73 et 74) estimés entre 500 euros et 1 000 euros chacun et les créations d'artistes contemporains devraient obtenir un grand succès : des pièces Concorde customisées par Aerodesign (lot 37, lot 116, évalués entre 12 000 euros et 20 000 euros chacun), une montre « Mach » possédant une pièce Concorde dans son cadran (lot 52), des collages de Jean Pierre Condat (lots 55, 59) et des photographies de Benoît Rajau (lot 117, lot 118). Enfin, une maquette Concorde (lot 113) est signée à la fois par Henri Gilles Fournier et André Turcat, légendaires pilotes du supersonique ».





© Cabinet de Marc Labarbe

« Last but not least »



Les amateurs de l'avion de ligne le plus rapide de l'Histoire de l'aviation sont donc attendus à Toulouse pour célébrer les 50 ans de son premier vol ce premier week-end de mars. Notamment parce qu'il s'agit vraisemblablement de l'une des dernières ventes aux enchères consacrées au Concorde. Des pièces rares et même uniques seront ainsi proposées aux passionnés mais aussi aux simples amateurs souhaitant s'offrir une part de rêve. Le Concorde a beau avoir définitivement tiré sa révérence le 26 novembre 2003, grâce à cette vente, il continuera de vivre en plus des musées, dans le foyer de certains Français.





© Cabinet de Marc Labarbe Déjà 50 ans que le Concorde, mythique avion supersonique, a pris son envol dans le ciel de Toulouse. C'était le 2 mars 1969.À l'occasion du jubilé de ce premier vol et suite aux succès répétés des ventes Concorde de 2007 et 2016, le commissaire-priseur Marc Labarbe organisera les 2 et 3 mars prochains une vente aux enchères événement sur Toulouse intitulée «». Près de 900 lots emblématiques du «» seront ainsi mis en vente dans la ville de naissance du Concorde et visibles dès le 27 février à l'Étude Marc Labarbe.Le premier acte de la vente aux enchères Concorde se déroulera le 2 mars 2019 à partir de 20h30 au sein du Musée Aeroscopia de Toulouse-Blagnac. Les festivités commenceront à 19h par un cocktail et une visite du musée, suivis de la vente aux enchères.Le deuxième acte aura lieu au sein de la salle des ventes de l'Hôtel des ventes Marc Labarbe le 3 mars à 10h et reprendra à 14h.Pièces détachées, instruments de bord, affiches, maquettes, montres, objets de collection et même mobilier design conçu à partir de pièces d'avions... Collectionneurs et passionnés seront certainement comblés grâce aux 900 lots estampillés Concorde disponibles à la vente à des prix allant de 10 euros à 20 000 euros. Il y en aura donc pour toutes les bourses. Parmi les objets à saisir se trouvent de très nombreux produits phares comme «», confie le commissaire-priseur. «» possédant une pièce Concorde dans son cadran (lot 52), des collages de Jean Pierre Condat (lots 55, 59) et des photographies de Benoît Rajau (lot 117, lot 118). Enfin, une maquette Concorde (lot 113) est signée à la fois par Henri Gilles Fournier et André Turcat, légendaires pilotes du supersonique ».Les amateurs de l'avion de ligne le plus rapide de l'Histoire de l'aviation sont donc attendus à Toulouse pour célébrer les 50 ans de son premier vol ce premier week-end de mars. Notamment parce qu'il s'agit vraisemblablement de l'une des dernières ventes aux enchères consacrées au Concorde. Des pièces rares et même uniques seront ainsi proposées aux passionnés mais aussi aux simples amateurs souhaitant s'offrir une part de rêve. Le Concorde a beau avoir définitivement tiré sa révérence le 26 novembre 2003, grâce à cette vente, il continuera de vivre en plus des musées, dans le foyer de certains Français.