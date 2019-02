Joyeux anniversaire F-WTSS : Les rendez-vous incontournables des 1er, 2 et 3 mars

gros oiseau » blanc, poussé par ses quatre moteurs révolutionnaires, les Olympus 593. C'est la naissance du mythe Concorde. Cinq semaines plus tard, le prototype britannique 002 immatriculé G-BSST prend son envol depuis l'aéroport de Filton (Gloucestershire, Angleterre) - le 9 avril 1969. L'équipage est composé de Brian Trubshaw, chef pilote d'essai, John Cochrane et l'ingénieur d'essai Bryan Watts. Le domaine supersonique est franchi pour la première fois le 1er Octobre 1969 par Jean Pinet et André Turcat lorsque l'avion franchit la vitesse du son (Mach 01, soit environ 1 225 Km/h). 69, année de tous les records pour Sud-Aviation et British Aircraft Corporation.



L'équipe du Journal de l'Aviation a décidé de vous plonger au coeur de l'aventure Concorde pour fêter joyeusement ses 50 ans : portraits de personnes illustres, objets d'art commémoratifs et présentation des événements dédiés spécialement à cet anniversaire.



France : Vendredi 1er Mars - Athis-Mons - Musée Delta -10h/18h en continu



Le Musée Delta donne le top décollage le 1er mars à partir de 10 heures, avenue Bernard Lathière à Athis-Mons. L'appareil de présérie 002 F-WTSA s'est paré de ses plus beaux atours pour vous accueillir à son bord et déjà la passerelle réservée aux stars de l'époque s'avance vers vous. Un moment magique lorsque vous monterez les marches une à une avant de pénétrer dans la cabine magnifiquement restaurée où une première surprise vous attend. Un bureau de poste temporaire a été installé pour cette journée. Un timbre en série limitée dédié au cinquantenaire vous sera présenté par La Poste Aérienne en avant-première et vous pourrez également oblitérer votre courrier nouvellement affranchi avec un tampon spécialement dessiné pour l'occasion. Muni de votre précieux trésor, vous poursuivrez votre voyage au coeur de Concorde où Gérard Maoui et André Rouayroux vous attendent pour dédicacer leur dernier ouvrage « Concorde, la légende supersonique ». Un moment convivial où les membres de l'association, les auteurs et vous-même revivrez l'incroyable épopée Concorde... Qui sait, avec un peu de chance, vous aurez l'honneur de vous asseoir aux commandes du prestigieux supersonique. Pour l'occasion, il clignotera de tous ses voyants de bonheur ! L'équipe de l'Association du Musée Delta vous accueillera également le samedi 2 mars pour des visites d'exception du Musée et du F-WTSA de 10h à 18h.



© Musée Delta

© Collection privée Alex Jolivet

France : Samedi 2 mars -Toulouse - Musée Aéroscopia - 09h30/19h en continu



Lieu emblématique où Concorde prit son envol pour la première fois, Toulouse se devait d'être au rendez-vous pour le cinquantenaire. La journée du 2 mars célèbre Concorde avec brio en vous réservant des événements très spéciaux, placés sous le signe du partage avec les anciens salariés ayant conçu le programme du Supersonique. Une visite exceptionnelle du cockpit du premier avion de série F-WTSB s'offre à vous pour la première fois. Vous retrouverez son odeur si caractéristique et entrerez ainsi dans le monde des légendes. L'Association Virtu'ailes poursuivra votre voyage en ouvrant les portes de l'authentique simulateur de vol d'entraînement des pilotes d'essai et de ligne. Les activités diversifiées permettent d'adapter votre visite au gré de vos envies. Des ateliers ludiques pour apprendre à dessiner Concorde ou réaliser des cartes en papier sont réservés aux plus jeunes pendant que les parents pourront assister à des conférences organisées à certaines heures de la journée. Au programme, rencontres avec des artistes qui présenteront en exclusivité leurs dernières créations dédiées au cinquantenaire, expositions, visites guidées et films vous transporteront dans le monde aérien.



Une table ronde exceptionnelle est également orchestrée par l'Académie de l'Air et de l'Espace à 17h précises où les anciens du Programme Concorde présenteront le travail mené durant toute l'ère Concorde. Une fois la journée terminée, éclairée par des souvenirs uniques et des étoiles plein les yeux, vous pourrez participer à la soirée d'exception organisée par le Musée Aéroscopia. Comme le chante Claude Nougaro, « Ô Toulouse, à Blagnac, tes avions sont plus beaux ». Vous ne pourrez qu'admirer la présentation des articles proposés à la vente aux enchères prévue à partir de 21h. De prestigieux objets, oeuvres d'art rarissimes et des pièces de l'avion seront à portée de toutes les bourses et même si vous ne souhaitez pas vous porter acquéreur, la soirée s'annonce grandiose et festive.



© Johanna Senpau

France : Week-end des 2 et 3 mars - Paris-Le Bourget- Musée de l'Air et de l'Espace- 10h/17h en continu



Le Musée de l'Air et de l'Espace organise un week-end de folie autour de ses deux Concorde mythiques, le premier prototype français, F-WTSS, et l'illustre Concorde de série F-BTSD aux nombreux records de vitesse. En association avec l'AAMA (Association des Amis du Musée de l'Air et l'APCOS (Association des Professionnels du Concorde et du Supersonique), vous irez de surprise en surprise lors de ces deux journées surréalistes où vous revivrez, le temps d'un weekend, la folle aventure de ces pionniers de l'Air et de leurs incroyables machines volantes.



Diverses activités se succéderont afin de vous entraîner au coeur de l'histoire Concorde. Une exposition gratuite et accessible à tous dans le Hall Concorde relate « Concorde, le mythe ». Sans contrainte temporelle, vous aurez tout le temps d'admirer les défis technologiques qui ont permis d'entrer dans le monde du Supersonique, seul avion au monde à relier Paris - New-York à deux fois la vitesse du son (record jamais égalé à ce jour). Pour les passionnés et amateurs d'histoire, des conférences ponctueront ces deux journées sur différentes thématiques : du prototype à l'avion de ligne : 7 ans de développement ; Concorde, le mythe supersonique et « Paris-New York en Concorde avec ceux et celles qui l'ont fait voler ». Les acteurs de l'aventure ont tous répondu présent et vous découvrirez leur métier et la pierre qu'ils ont posée dans la grande histoire de l'Avion d'une vie : pilotes, mécaniciens, ingénieurs et hôtesses de l'air partageront avec vous leurs anecdotes avec toute la passion qui les anime. Six films relatant l'histoire de Concorde seront également diffusés dans l'auditorium Roland Garros. F-WTSS et F-BTSD n'auront plus aucun secret pour vous et d'un coup d'oeil vous saurez apprécier leurs différences. Incollables sur les exploits techniques et humains, vous aurez le loisir de découvrir l'ouvrage « Concorde, la légende supersonique » où les auteurs, Gérard Maoui et André Rouayroux seront présents afin de répondre à vos questions et dédicacer leur ouvrage.



Un quizz amusera petits et grands pour clore cette journée intemporelle. Mais ne partez pas sans avoir réalisé un vol aux commandes du prestigieux oiseau à bord du vrai simulateur dans lequel les pilotes d'essais se sont entraînés. Une visite incontournable pour professionnels en quête d'accomplir leur rêve d'enfant et néophytes qui se demandent comment se pilote un avion hors-norme.



© Musée de l'Air et de l'Espace

Allemagne : 2 mars - Sinsheim- Technik Museum



Le Technik Museum est fier d'organiser une journée exceptionnelle afin de présenter ses deux (oui, vous avez bien lu deux !) avions commerciaux supersoniques. Le musée allemand propose une présentation unique au monde où le F-BVFB, avion de série numéro 7, et son concurrent, le Tupolev TU-144 « Croncodov », sont exposés côte à côte. Pour cette journée commémorative, l'ancien commandant de bord Air France, Jean-Louis Chatelain, présentera ses années passées avec Concorde et plus particulièrement son dernier vol commercial de Concorde, qui correspond à la mise en retraite concomitante du pilote et du F-BVFB. Il ne pouvait en être autrement pour cet anniversaire : Jean-Louis et le « Fox-Bravo » se retrouvent pour vous raconter leurs tours du monde, leurs incroyables péripéties et leurs derniers adieux à la foule présente à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en cette triste journée du 31 mai 2003. Un anniversaire qui s'annonce très intense en émotions et où l'équipe présente répondra à toutes vos interrogations concernant l'exploitation du TU-144. Mais, conformément à sa légende, les dossiers secrets ne vous seront pas divulgués et le mystère de sa conception demeure toujours sacralisé ! Une visite incontournable pour tous les amoureux de Concorde, d'histoire et d'aérodynamique.



Le Technik Museum de Sinsheim expose deux supersoniques : le Tupolev 144 (au premier plan) et le Concorde (au second plan) © Sinsheim Technik Museum

Angleterre : 2 et 3 mars et 9 avril 2019 - Filton- Aerospace Bristol



Filton : aéroport mythique où le Concorde britannique réalisa son premier envol le 9 avril 1969 ainsi que son dernier avec aux commandes le même commandant de bord, Brian Trubshaw. La visite s'annonce ludique, où les 500 premiers enfants se verront offrir un drapeau spécial jubilée. Quant aux adultes, inutile d'essayer de vous habiller en culotte courte pour bénéficier de ce cadeau inaugural, d'autres surprises vous attendent : rencontre avec le dernier Concorde assemblé, le 216, « Alpha-Foxtrot », et le commandant de bord Colin Morris, qui vous livrera ses secrets vécus avec Concord (entretenons la légende du « E ou pas E » et laissons la parole à Colin Morris qui se fera un plaisir de vous expliquer ces variations franco-britanniques). Un détour par la boutique de souvenirs s'impose si vous souhaitez repartir avec un autographe du pilote ! Film, archives et une émission en continu de la radio Bradley Stoke Radio retransmettront en direct les anecdotes croustillantes vécues par des passagers, des équipages ou historiens tout au long du week-end. Un joli clin d'oeil des Anglais afin de célébrer le premier vol du Concorde français. Préparez vous également à fêter le cinquantenaire britannique le 9 avril 2019 où vous pourrez découvrir l'articulation ingénieuse du nez de Concorde s'animer sous vos yeux ébahis ! Ce musée est un lieu incontournable pour tous les amoureux d'aviation.



© Aerospace Bristol

Angleterre : 2 mars - Manchester Airport- Heritage Concorde



Grâce à la restauration minutieuse effectuée par Heritage Concorde, le G-BOAC a récupéré l'articulation de son nez et fonctionne pour les grandes occasions. Saluons ce travail remarquable qui vous permet de découvrir le mécanisme minutieux et ingénieux qui ont construit une partie de la Légende de Concorde. Afin de célébrer le premier vol français, l'avion « Alpha-Charlie », accompagné par un de ses illustres passagers totalisant le plus grand nombre d'heures de vol en Concorde, vous salueront, chacun à leur façon. A l'heure du thé, venez nombreux écouter les anecdotes de Mr Fred Finn saluées par le pointu agité pour la circonstance.



Angleterre : 2 mars et 9 avril - Brookland Museum - Weybridge



N'hésitez pas à vous offrir un voyage exceptionnel à destination du Brookland Museum. Une journée prestigieuse ainsi qu'une soirée de gala sont organisées afin de célébrer les vols commémoratifs des Concorde français et britannique. La star G-BBDG, pour l'occasion, vous accueille par un sourire en frétillant du nez. Les équipages Concorde vous présenteront l'histoire du DG, premier Concorde à avoir franchi Mach 2 en exploitation avec 100 passagers à son bord. Après son dernier vol, le 24 décembre 1981, elle (à l'inverse de la France, Concorde est une fille en Grande-Bretagne !) fut utilisée pour ses pièces avant d'être sauvée par le Brooklands Museum. Deux longues années de labeur ont permis de lui redonner son prestige. Tendez l'oreille car les équipages venus célébrer le jubilée vous livreront encore bien d'autres secrets et de découvertes organisées pour votre venue : visite du cockpit et du simulateur, avant-première du film « Ode to Concorde », séance d'autographes avec les personnalités présentes.



© Collection privée Alex Jolivet

