Happy Birthday Mister...Concorde !

Attachez vos ceintures et préparez vous à embarquer dans un univers dédié à Concorde.



Exclusivité journal-aviation.com : Barnstormer dévoile le polo Concorde Mach 2.02



Barnstormer dévoile en exclusivité sa nouvelle création jusqu'alors conservée secrètement dans son atelier. Le polo retrace par une magnifique association de broderies l'ensemble des records établis depuis le 2 mars 1969 ainsi que les spécificités caractéristiques de l'avion supersonique. Des moteurs Olympus 593 au passage du Mach 2.02, la vie de Concorde est dévoilée et l'on découvre avec ravissement sa silhouette bleu marine, se détachant finement sur le blanc immaculé du polo. L'histoire d'amour se poursuit avec le rappel de l'ensemble des escales illustres où l'avion s'est posé à travers le monde. Le col et les manches du polo, 100% coton et de fabrication française, s'ornent d'un liseré bleu en hommage à la livrée d'origine de Concorde. Préparez votre voyage en emportant Concorde sur votre coeur mais dépêchez vous : le polo est disponible exclusivement en précommande à l'adresse suivante Barnstormer.fr@gmail.com et seuls les plus rapides auront la chance d'acquérir cette édition limitée.



Pour visiter le site :





© Barnstormer

Exclusivité journal-aviation.com : Les goodies by Air-Pictures



Sylvain Artu vous dévoile en avant-première une série d'objets spécialement dédiés à l'anniversaire du premier vol du F-WTSS. L'artiste a créé une silhouette originale de Concorde, où l'on reconnaît son coup de crayon inimitable, et qui a été déclinée en plusieurs versions. Un large choix d'articles vous est proposé : mugs, porte-clés, bavoirs pour des biberons supersoniques, tapis de souris ou patches en série limitée s'offrent à vous.



Rendez-vous sur le site :



Mug : 15 euros

Lot de deux Porte-clés « Flamme » : 15 euros

Patch : 10 euros





© Air Pictures

Une montre supersonique et un bracelet Aero-Design en exclusivité pour le cinquantenaire



Aero-Design surprend une fois de plus en défiant toutes les lois de l'aérodynamique et du temps. Agnès Patrice-Crépin et Florence Ramioul vous présentent en exclusivité deux surprises qu'elles ont concoctées afin de célébrer l'avènement de Concorde en réalisant une montre Mach Watch modèle Machmeter et un bracelet Mach 2 en l'honneur du cinquantenaire.

La montre, présentée dans un somptueux écrin en bois noir, est une oeuvre d'art, comme toutes les conceptions déjà réalisées par l'artiste, pilote privée et passionnée. Agnès a eu la chance de recevoir d'un collectionneur une pièce de l'illustre F-BTSD, Concorde de série exposé au musée de l'Air et de l'Espace au Bourget (Seine-Saint-Denis). Aussitôt, une montre est née de son génie, inspirée de l'anémomètre unique au monde du supersonique. Emblématique, l'aiguille indiquant l'heure est un damier orange et noir, conformément à l'instrument, et se détache avec élégance d'un fond noir mat rappelant le tableau de bord du Concorde. La Mach Watch collection Machmeter est éditée en seulement 50 exemplaires et disponible en pré-commande. Un délai d'une dizaine de mois est à compter avant de recevoir votre précieux trésor. La référence de la pièce originale issue du F-BTSD est gravée sur la pièce attestant son origine ainsi que sa date de mise en exploitation et un certificat d'authenticité validé par un huissier de justice accompagne chaque exemplaire numéroté. Agnès et Florence transmettent avec leur âme la grande histoire de l'aviation et de ses aviateurs. Pour cette occasion si particulière, foncez à Mach 2.02 découvrir cette montre empreinte de l'avion mythique.



⁃ Diamètre 46 mm ⁃ Hauteur 15 mm

- Prix : Mach Watch modèle Airspeed 5 900 euros / Mach Match modèle Machmeter 7 200 euros

- Calibre : Chronographe ETA Valjoux 7754 GMT ⁃ Fonctions : Heure (heure / minutes), seconde, jour / date ⁃ Boitier : Acier inoxydable 316L ⁃ Etanchéité : 10 Bars ⁃ Mouvement : Automatique ⁃ Cadran : Double couche avec 4 aiguilles (GMT). Glace saphir avec traitement antireflet, recto et verso. ⁃ Réserve de marche : 45 heures ⁃ Bracelet : Silicone - Boucle acier inoxydable 316L ⁃ 2 ans de garantie



Pour voir la



© Aéro-Design

La collection de bracelets Mach 2 s'enrichit également d'une nouvelle collection emblématique. Le bracelet Mach 2 édition Concorde, finement réalisé en inox, est une réplique fidèle des connecteurs et d'un câble de gouverne de vol orné pour l'occasion d'un dessin conçu spécialement pour la célébration du vol inaugural de Concorde. Le secret sera dévoilé le 2 mars mais nous avons la chance de vous le présenter en avant-première afin de le précommander rapidement auprès des deux artistes, cette édition étant éditée à très peu d'exemplaires. En attendant le lancement officiel, n'hésitez pas à découvrir l'ensemble de la collection Mach qui a déjà séduit grand nombre d'aviateurs et amateurs d'art depuis de nombreuses années. Chaque bracelet a une histoire transmise par ses créatrices et c'est à vous de la vivre pleinement en les portant élégamment à votre poignet.



Visitez la



© Aero-Design

Bureau de poste temporaire et timbre anniversaire au Musée Delta à Athis-Mons 1 Avenue Bernard Lathière, 91200 Athis-Mons le 1er mars



La Poste aérienne édite un timbre pour les 50 ans du premier vol de Concorde en édition limitée. La création graphique est réalisée par le peintre de l'Air James Prunier et est émise à 500 000 exemplaires seulement. Cette série sera disponible le 1er mars en différents points de ventes dédiés pour fêter l'événement. Des bureaux de poste temporaires sont également installés en ce jour mythique afin d'obtenir une oblitération « 1er jour » illustrée conçue par Nicolette Humbert avec une enveloppe assortie. Pour ceux qui n'auront pu se déplacer pour cette occasion unique, la vente générale est fixée au 4 mars 2019. Que vous soyez collectionneur ou passionné, ce timbre est à conserver précieusement en souvenir de cette journée commémorative.



Valeur faciale : 4,20 EUR

Timbre horizontal

Couleur polychrome

Imprimé en héliogravure à 40 timbres par feuille



© La Poste

L'écharpe Concorde



Afin de célébrer l'événement, le Musée Delta propose une magnifique écharpe Concorde comportant des silhouettes dessinées de Concorde. Réversible, elle peut se porter en bleu marine avec impressions grises ou sur son autre face, grise et ornée cette fois du supersonique français bleu. Elle s'accorde harmonieusement avec n'importe quelle tenue, aussi bien sportive que chic et raffinée. Avant de l'acquérir, prenez le temps de visiter le F-WTSA, dernier supersonique d'essai en cours de restauration par l'Association Athis aviation Musée Delta. Ainsi, en portant cette délicate écharpe autour du cou, vous aurez l'impression de conserver un peu de l'âme de Concorde 02 qui vous aura accueilli chaleureusement à son bord.



Prix 15 euros

Taille : 180 x 30 cm

Viscose d'excellente qualité - imitation Cachemire.



© Musée Delta

Broche 50 ans Concorde



Le Musée Delta a spécialement créé pour le cinquantenaire une broche moderne représentant le profil emblématique de Concorde. La spécificité de cette broche réside dans le choix de la livrée, qui n'est autre que celle du prototype français. Bleu, blanc, rouge sur argent, ce ravissant petit bijou illuminera à merveille vos tenues en toutes circonstances.



Prix 10 euros

Dimension : 43 mm

Alliage métallique et plaqué



© Musée Delta



Une...deux...trois trousses Air France Concorde



Air France shopping signe une nouvelle collection d'accessoires de voyage. En association avec Bilum, entreprise spécialisée en surcyclage, vous deviendrez un passager éco-responsable en emportant partout ces trousses mythiques conçues à partir du revêtement des sièges du Concorde de la compagnie nationale. Un petit clin d'oeil est adressé à l'illustre designer Andrée Putman, qui avait dessiné en 1992 les aménagement iconiques de la cabine. Ces nécessaires en toile blanche texturée satinée sont ornés d'un liseré bleu marine, rappelant la vaisselle spécifique servie à bord du somptueux supersonique. Sobres, raffinés et entièrement fabriqués en France, ces 150 exemplaires numérotés sont accompagnés d'un certificat d'authenticité. Une belle idée de cadeau originale pour tous les amoureux de Concorde et d'Air France.



Visitez le site



Porte-monnaie 29 euros Dimensions: L 13 x H 7,5 x P 2 cm

Trousse Concorde Taille L 59 euros Dimensions: L 23 x H 21 x P 7 cm

Trousse Concorde Taille M 49 euros Dimensions: L 23 x H 14 x P 2 cm



© Collection Air France - Droits réservés

Une Monnaie de Paris « Concorde » en Argent massif dédiée aux 50 ans en pré-souscription



La Monnaie de Paris édite en série limitée - 3 000 exemplaires - une monnaie symbolisant le cinquantenaire du premier vol historique de Concorde. Disponible seulement en précommande à compter du 26 février 2019, cette pièce a été dessinée par le talentueux Romain Hugault. Pilote et passionné d'aéronautique, l'artiste nous livre une fois de plus un véritable chef-d'oeuvre. Côté face, Concorde s'envole majestueusement de la piste de Toulouse-Blagnac, nez encore incliné vers le bas. Un planisphère en arrière-plan illustre les routes empruntées pour la liaison mythique entre la France et les Etats-Unis où seulement 3h33 reliaient Paris à New-York. Les courbes s'équilibrent parfaitement dans la rotondité de la pièce, livrée sous écrin, packaging officiel de la Monnaie de Paris. Le revers est conforme à la collection « Aviation et Histoire » et présente deux profils de pilotes civil et militaire, issus d'époques différentes tout comme les silhouettes d'avions représentées. Noble hommage à la grande Histoire de l'Aviation.



Voir le site de la



Argent massif 900/1000

Qualité de frappe : Belle Epreuve

Pays Émetteur : République Française

Atelier de Frappe : Monnaie de Paris

Prix : 55 Euros.



© Société française des monnaies

© Romain Hugault

Concorde, La légende supersonique, de Gérard Maoui et André Rouayroux. Editions Privat (2018)



Gérard Maoui et André Rouayroux se sont lancés dans l'incroyable épopée du supersonique afin de nous faire encore rêver avec la belle aventure de l'oiseau majestueux et fêter dignement l'anniversaire de son premier vol. La tâche n'était pourtant pas aisée car depuis ce 1er mars 1969, tout a été dit sur Concorde...ou presque. Mais c'était sans compter sur le génie et le travail titanesque des deux auteurs qui sont partis explorer certaines archives encore secrètes afin de vous révéler des histoires savoureuses de la naissance de Concorde. La couverture, réalisée par un passionné, Florent Péraudeau, vous entraîne déjà vers un univers magique. C'est parti pour un voyage dans le temps où photos inédites et témoignages poignants surprendront les plus passionnés. La construction aérée et ludique de l'ouvrage permet de surfer sur les vagues du temps, en feuilletant la chronologie selon votre humeur du jour. Les escales se font lors des photographies exposées en double page : impossible de rester insensible aux émotions dégagées par certains clichés inédits. Enfin, pour conclure le dernier envol, les auteurs explorent les futurs possibles vers de nouveaux cieux supersoniques tout en énumérant les lieux où vous pourrez toujours admirer Concorde exposé en statique. Un ouvrage à ne rater sous aucun prétexte !



39 euros

30,7 x 2,5 x 24,6 cm

Relié, 196 pages.





La vie du Sierra-Alpha, Editions Musée Delta



L'histoire du Musée Delta est peu connue. Pourtant qui n'a jamais salué le Concorde F-WTSA en conduisant sur la RN7 en allant vers Orly ? Toujours pressé, avec cette promesse « j'irai un jour ». La visite est malheureusement trop souvent reportée et ne devient plus qu'un vague souvenir. Or, le rendez-vous avec le « Sierra-Alpha » est incontournable. En effet, l'équipe de passionnés faisant partie de l'Association du Musée delta oeuvre quotidiennement et ce depuis de nombreuses années à la restauration du Concorde de présérie 02. La vie de cet avion aux souvenirs nombreux est relatée dans un joli petit livre où vous découvrirez d'incroyables témoignages ainsi que l'historique de tous ses vols, du premier au dernier. Des vols héroïques aux séances de remise en forme actuelles, le prototype vous livrera tous ses secrets grâce aux acteurs généreux du Musée Delta. Installez-vous confortablement dans la cabine du F-WTSA et dévorer son ouvrage afin de poursuivre son histoire et découvrir son coeur qui continue de battre.



35 euros.

L'intégralité des recettes servira à la restauration du F-WTSA

128 pages, 29,7 x 21 cm, couverture souple

0,583 kg.





Les hommes de Concorde, de Jean Pinet. Editions JPO Altipresse (2019)



Concorde, c'est avant tout une histoire d'hommes qui sont, au fil du temps, entrés dans la légende. Les pilotes d'essais ont participé à la grande aventure des certifications, en réalisant tous les tests nécessaires à la mise en exploitation commerciale : aller toujours plus haut, plus vite, plus loin et pousser l'avion dans les limites de son domaine de vol. Jean Pinet relate avec toute sa passion ses vols et pour cette commémoration exceptionnelle, il vous réserve une surprise... de taille ! Un événement encore inconnu à ce jour sera dévoilé le 1er mars. Un suspens insoutenable avant l'annonce du scoop ! La couverture du futur ouvrage n'est toujours pas révélée et demeure secrètement cachée par l'éditeur et son auteur. Inutile d'insister, aucun indice ne vous sera dévoilé. Un cocktail qui s'annonce passionnant : une vie supersonique accompagnée de photos inédites et d'une préface signée par illustre pilote de chasse, le général Lucien Robineau. Un peu de patience avant de découvrir ce vol mystérieux.



Editions JPO

19,90 euros

Editions JPO

274 pages, broché





Concorde, la légende volante d'Alain Ernoult. Textes de Gérard Jouany. Editions Du May (2002)



Photographe talentueux et passionné, Alain Ernoult vous livre dans un ouvrage somptueux les plus beaux clichés de Concorde jamais réalisés jusqu'alors. L'oeil acéré du photographe vous emporte au coeur de l'avion, quelles que soient la météorologie et les conditions de vol. La star est prise sous toutes ses coutures, de son nez profilé aux célèbres moteurs Olympus en passant par son aile d'une beauté inégalée. Alain Ernoult joue avec les éclairages pour mettre en lumière les courbes aérodynamiques de Concorde et le résultat est époustouflant. A feuilleter de plaisir comme l'on admire une oeuvre d'art.



Pour faire un tour sur le site du

49,70 euros

192 pages, 27,8 x 33,5 cm, relié + jaquette



