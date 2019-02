La Compagnie mettra son Airbus A321neo en service en juin

La mise en service de l'A321neo de La Compagnie prendra un petit peu de retard. Elle a en effet annoncé le 14 février que le premier monocouloir remotorisé d'Airbus ne devrait plus lui être livré en avril comme prévu mais en mai, repoussant mécaniquement le vol commercial inaugural de l'appareil. Il est désormais prévu pour le 6 juin sur la liaison Paris - New York.



L'arrivée de l'A321neo va permettre à La Compagnie d'augmenter ses capacités de 30% sur l'année puisque les Boeing 757-200 actuels ne sortiront pas immédiatement de la flotte (le premier la quittera cet automne, l'autre en 2021). Elle devait également permettre la mise en place d'une nouvelle ligne saisonnière entre Nice et New York à partir du début du mois de mai.



Si ce projet n'est pas remis en question grâce au bon niveau des réservations, « le retard de mise en ligne de l'A321neo a bousculé notre programme prévisionnel », indique Jean-Charles Périno, directeur commercial et marketing de La Compagnie, et va introduire un mois de flottement dans le programme (du 5 mai au 6 juin), au cours duquel les fréquences seront ponctuellement réduites sur le Paris - New York.



L'arrivée de l'A321neo permettra par la suite d'augmenter ces fréquences en ajoutant un troisième vol quotidien jusqu'à trois fois par semaine durant les périodes de pointe (juin, septembre et octobre). Le second appareil est attendu pour octobre.



L'A321neo sera l'occasion pour La Compagnie d'introduire une mise à jour de son produit à bord. L'appareil est aménagé entièrement en classe affaires avec 76 fauteuils Diamond de B/E Aerospace (Collins Aerospace), transformables en lits horizontaux de 192 cm de long. Une connexion WiFi sera par ailleurs disponible, ainsi qu'un système de divertissement en vol intégré au siège (Rave de Safran Aerosystems).