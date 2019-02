Malaysia a lancé Amal sur les pèlerinages en A380

Malaysia Airlines a officiellement lancé Amal, sa filiale principalement dédiée aux opérations liées aux pèlerinages du Hajj et de la oumra. La compagnie, son nom et son logo ont été dévoilés le 12 février, en présence d'officiels malaisiens et saoudiens, même si des vols sont déjà réalisés depuis quelques mois. Une autre de ses particularités est d'exploiter uniquement les A380 de sa maison-mère.



En effet, Malaysia Airlines cherche depuis plusieurs années à se séparer de ses six A380, ayant progressivement suspendu tous ses vols vers l'Europe. Seul celui vers Londres est toujours opérationnel mais réalisé en A350 depuis 2018. Ses tentatives de mise en vente s'étant soldées par des échecs, la compagnie avait rapidement envisagé de les affecter à ...