Le Groupe ADP lance une concertation pour le terminal 4

Durant deux mois, les riverains de la plateforme, mais pas seulement eux, pourront être informés du projet, poser des questions et donner leur avis. Cela pourra se faire par le biais du site



Le bilan de la concertation est attendu pour le mois de juin et la déclaration du maître d'ouvrage doit intervenir dans la foulée. Au second semestre 2020 démarrera l'enquête publique pour autorisation environnementale unique, suivie du démarrage des travaux au premier semestre 2021. Une ouverture partielle est prévue pour 2028. A terme, autour de 2037, le terminal 4 doit avoir une capacité de 35 à 40 millions de passagers (l'équivalent d'Orly).



Le projet retenu par le Groupe ADP (deux satellites reliés par une structure centrale) est cependant loin de satisfaire les compagnies aériennes, qui estiment que cette configuration augmentera les temps de roulage donc les coûts. Le SCARA dénonce également le coût du projet, qui pourrait atteindre 7 à 9 milliards d'euros. L'aéroport de Paris CDG va changer et les Français vont avoir leur mot à dire. Le Groupe ADP a lancé le 12 février une concertation autour du projet de développement de l'aéroport, dont le plus gros chantier sera la construction du terminal 4.Durant deux mois, les riverains de la plateforme, mais pas seulement eux, pourront être informés du projet, poser des questions et donner leur avis. Cela pourra se faire par le biais du site terminal4-cdg.groupeadp.fr ou dans le cadre de réunions publiques, de cafés et d'ateliers participatifs. Deux visites sur le terrain sont également planifiées.Le bilan de la concertation est attendu pour le mois de juin et la déclaration du maître d'ouvrage doit intervenir dans la foulée. Au second semestre 2020 démarrera l'enquête publique pour autorisation environnementale unique, suivie du démarrage des travaux au premier semestre 2021. Une ouverture partielle est prévue pour 2028. A terme, autour de 2037, le terminal 4 doit avoir une capacité de 35 à 40 millions de passagers (l'équivalent d'Orly).Le projet retenu par le Groupe ADP (deux satellites reliés par une structure centrale) est cependant loin de satisfaire les compagnies aériennes, qui estiment que cette configuration augmentera les temps de roulage donc les coûts. Le SCARA dénonce également le coût du projet, qui pourrait atteindre 7 à 9 milliards d'euros.