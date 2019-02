Le moteur réutilisable européen Prometheus passe sa revue de définition

C'est une étape importante qui vient d'être franchie par Prometheus (Precursor Reusable Oxygen METHane cost Effective propUlsion System). Le démonstrateur de moteur réutilisable européen vient d'achever sa revue de définition le 1er février 2019. Cela conclut une séquence entamée deux mois plus tôt par ArianeGroup (maître d'oeuvre du projet) et l'ESA (maître d'ouvrage). Ce travail a été mené en collaboration avec le CNES et le DLR, sur les sites d'ArianeGroup à Vernon (France) et à Ottobrunn (Allemagne). Il ouvre la voie à la production, puis aux essais de deux exemplaires du Prometheus, première étape vers un possible lanceur européen réutilisable.



ArianeGroup et ses partenaires vont donc désormais pouvoir passer à la revue de définition réalisable (MMR). C'est elle ...