Transport aérien : le Qatar et l'UE annoncent un accord

La compagnie aérienne Qatar Airways et des représentants de l'Union européenne ont annoncé mardi avoir conclu un accord "historique", qui devrait permettre à davantage de transporteurs européens d'exploiter des liaisons vers et depuis Doha. "Nous espérons que le succès de ces négociations entraînera d'autres blocs commerciaux et marchés aériens d'importance, afin de participer au réseau aérien libéralisé mondial pour les générations futures", a déclaré le patron de Qatar Airways Akbar al-Baker cité dans un communiqué de la compagnie aérienne. Du côté de l'Union européenne, le directeur général du Transport à la Commission Henrik Hololei s'est félicité que les deux parties aient trouvé un "terrain d'entente". La date de signature de l'accord n'a pas été spécifiée, mais elle devrait avoir lieu à la fin de l'année. Présenté comme la première entente du genre conclue entre l'UE et un pays du Golfe, le "Comprehensive Air Transport Agreement" (Accord global sur le transport aérien) permettra aux compagnies aériennes de tous les pays européens d'avoir un meilleur accès au pays du Golfe - et réciproquement. Scellé à Doha, l'accord comprend notamment des questions de concurrence, d'environnement et de protection des consommateurs. L'accord intervient alors que Qatar Airways, propriété de l'État qatari, est régulièrement accusé de bénéficier de subventions inéquitables, qui l'avantagerait par rapport à ses rivaux concurrentes européennes et nord-américaines. Le reproche a également été formulé plusieurs fois à l'encontre d'autres compagnies du Golfe.