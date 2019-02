En images : le premier A330-200 d'Air France complètement réaménagé reprend du service

Le chantier du réaménagement de ce premier appareil avait démarré en décembre. Air France indique que la totalité de la flotte (15 appareils) sera entièrement modifiée d'ici 2020 pour un investissement total de quelque 140 millions d'euros.



Comme annoncé ces derniers mois, les A330 d'Air France disposeront désormais d'un aménagement triclasse de 224 sièges (36 en Business, 21 en Premium Economy et 167 en Economy), à comparer avec l'ancienne configuration de 208 sièges (40 en J, 21 en P et 208 en Y).



Pour la classe affaires, Air France a ainsi retenu Stelia Aerospace et son siège Equinox 2D. Pour les autres classes, c'est Zodiac Aerospace (désormais Safran Seats) qui équipe les nouvelles cabines avec une version modifiée du siège économique premium d'Air France déjà présent sur ses 787-9 (mais avec une inclinaison accrue à 130° contre 123°), et le Z300, également présent en classe économique sur ses 777 et 787 mais ici dans une version modifiée au niveau des appuie-tête ajustables. Le système de divertissement (IFE) est fourni par Safran Aerosystems (RAVE 2).



À noter que le réaménagement des cabines des A330 d'Air France comprend aussi une connectivité wi-fi (Air France CONNECT).



Ce premier A330 réaménagé desservira régulièrement Accra, Ouagadougou ainsi que Houston. Dès la saison été 2019, les A330 réaménagés desserviront aussi Cotonou (Bénin), Lagos (Nigéria), Niamey (Niger), Bengalore et Delhi (Inde) ainsi que Seattle, Chicago et Dallas.





















