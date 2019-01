Ryanair détient 100% de Laudamotion

Il aura fallu moins d'un an à Ryanair pour mettre la main sur Laudamotion. La low-cost irlandaise a annoncé le 29 janvier qu'elle avait finalisé l'acquisition de sa consoeur autrichienne à la fin du mois de décembre, en acquérant les 25% de participation qu'il lui manquait pour en devenir propriétaire à 100%.



Ce faisant, elle a précisé les projets de croissance qu'elle a esquissés pour sa filiale. Sa flotte devrait passer de dix-neuf à vingt-cinq Airbus à partir de cet été et des lettres d'intention ont été signées avec des lessors pour porter ce nombre à trente d'ici l'été 2020. Ce faisant, Ryanair espère dynamiser le trafic et transporter 6 millions de passagers durant l'année fiscale 2019 (qui ...