Daher ouvre une station de soutien aux opérateurs des avions TBM à Toussus-le-Noble

Daher a annoncé l'ouverture d'un centre de services en Île-de-France, venant ainsi renforcer ses activités de soutien aux opérateurs de TBM historiquement implantées sur son site de l'aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées.



Les nouvelles installations sont situées sur la célèbre plateforme de Toussus-le-Noble (Yvelines). Elles comprennent un atelier et des bureaux situés dans le hangar 111/112. Ce centre de services est agréé PART/FAR 145 par l'EASA et la FAA. Il pourra donc proposer des services de maintenance aux opérateurs de TBM, y compris des inspections programmées dans le cadre d'appareils couverts par des contrats de maintenance de Daher.



« Avec plus d'une douzaine de TBM civils basés en région parisienne - ainsi que la flotte de TBM du ministère de la Défense de la base aérienne de Villacoublay - il était essentiel d'offrir à nos clients des services de maintenance locaux », a déclaré dans un communiqué Nicolas Chabbert, le directeur de la Business Unit Avions de Daher. Il précise que le nouveau centre de services de Toussus-le-Noble bénéficie du soutien direct des experts TBM de Daher en moteurs, cellules, avionique et systèmes depuis son site de Tarbes.



Hugo Delpi, en charge du centre de services de l'avionneur à Tarbes, sera également en charge des opérations de Toussus-le-Noble.