Turkish Airlines s'allie à Stelia Aerospace pour sa nouvelle classe affaires

La nouvelle classe affaires de Turkish Airlines sera conçue avec Stelia Aerospace. C'est ce qu'a annoncé l'équipementier français le 22 janvier, précisant qu'un fauteuil complètement nouveau avait été développé avec la compagnie. Il sera installé sur les vingt-cinq Boeing 787-9 et vingt-cinq Airbus A350-900 qu'elle attend d'ici 2024 et entrera en service avec le premier 787-9 mi-juillet (sur Istanbul - Denpasar).



Les informations sur le nouveau produit de Turkish Airlines sont diffusées au compte-gouttes et cette fois ne fait pas exception. Stelia rappelle ainsi que le fauteuil affaires sera « full flat », « full access » et « full privacy ». Il offrira un espace de 44 pouces pour les jambes (près de 112 cm), sera doté de ...