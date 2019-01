Gulf Air veut se transformer en « boutique airline »

Gulf Air a décidé de se différencier de ses imposantes concurrentes par la minutie de son service. Révélant un nouveau volet de son plan de transformation quinquennal le 6 janvier, la compagnie a en effet annoncé qu'elle souhaitait adopter un modèle de boutique airline, renforçant encore davantage l'attention portée à son produit et à l'expérience client.



Alignant une flotte de 34 appareils quand Etihad en a plus d'une centaine et Emirates plus de 270, Gulf Air a décidé de transformer sa taille en avantage, la rendant synonyme d'exclusivité et de raffinement. L'objectif est de « rayonner de façon unique parmi les concurrentes », comme l'exprime Zayed R. Alzayani, président du Conseil d'administration de la compagnie. Si elle n'est pas ...