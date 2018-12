Des idées de cadeaux originales pour un Noël aérien

Un calendrier de haut vol avec la Patrouille de France



Rêver chaque jour de l'année en embarquant avec la Patrouille de France, c'est enfin possible ! En édition (très) limitée, ce calendrier propose treize images grand format et de très belle qualité des plus grands moments vécus par les illustres pilotes des Alphajet tricolores tout au long de l'année. Vous pourrez ainsi vous évader chaque jour de l'année à bord des Alphajet, revivant ainsi, grâce aux photographes Julien Mortreuil et Michel Jouary, les joies du vol ou revivre la saison des meetings. Commandez-le dès à présent auprès de la boutique de la Patrouille de France, le père Noël sera enchanté de passer le mur du son pour vous l'apporter en toute discrétion !



Calendrier de 13 pages (douze mois & une couverture)

Format : Env. 35 X 49,5 cm

Fixation par crochets intégrés

Imprimé en France sur papier certifié PEFC

Prix : 19,90 euros

Boutique de la patrouille de France





© Boutique de la Patrouille de France

L'Alphajet : une peluche facétieuse



La Patrouille de France fait rêver petits et grands et les yeux s'illuminent à chacun de leur passage en suscitant de nouvelles vocations de pilote. Boucle, vol dos et renversement n'auront plus aucun secret avec cette peluche Alphajet tricolore. Les enfants adopteront avec ravissement ce petit avion très doux et prêt aux câlins pour faire de jolis rêves dans les nuages. Une mascotte idéale pour vivre de belles aventures et les immortaliser en s'amusant. Plus légère qu'un nain de jardin, enfants et adultes pourront l'emporter partout et pourquoi pas, la faire voler à bord de prestigieux avions. A adopter de toute urgence !



Dimensions : 11x16x22 cm

Prix : 19,90 euros

Boutique de la patrouille de France





© Boutique de la Patrouille de France

Comment gagner le concours du pull le plus moche de Noël avec Transavia



C'est devenu la mode... Portez le pull le plus moche de Noël en toutes circonstances. La compagnie aérienne Transavia a eu l'idée de génie de combiner l'achat d'un coffret de deux billets aller-retour avec le pull assorti à votre destination. Naples, Amsterdam, Porto, Prague ou Barcelone vous attendent pour de belles photos souvenirs de vacances avec un pull original et brillamment réalisé par l'illustratrice Cécile Dormeau. Pour ceux qui préfèrent attendre la période estivale pour voyager, le pull est également disponible en exclusivité sur le site des billets tricotés. Les équipages seront ravis de vous accueillir à bord d'autant plus si vous portez ce magnifique pull tricoté avec amour. Une idée de cadeau très originale pour un voyage surprise ou le réveillon de la saint Sylvestre. 5 euros seront reversés à l'Association Louis Carlésimo dédiée aux enfants malades pour l'achat d'un coffret « billet tricoté ».



www.lesbilletstricotestransavia.com





© Transavia

Des porcelaines élégantes et raffinées pour passionnés



Myriam Dupland exerce sa passion avec art : ses créations sur porcelaine enchantent par leur minutie, leurs couleurs et surtout, pour les amoureux de l'aviation, les avions sont représentés fidèlement aux originaux. La collection d'assiettes Antoine de Saint-Exupéry retrace toute l'histoire de la vie aéronautique du pilote, de son premier vol en biplan Sopwith en 1921 à sa disparition à bord d'un Lockheed Lightning P38 le 31 juillet 1944. Le temps d'un déjeuner ou d'un dîner ne suffira pas à revivre l'histoire de l'aviation, aussi l'artiste propose toute une série de mugs, bols, sous tasse, ou plateaux décorés d'avions illustres tels que le « Vieux Charles » de Georges Guynemer. La collection peut se compléter au fil du temps par des sujets innovants ou des créations personnalisées. Quel que soit le budget disponible, vous trouverez votre bonheur pour des idées de cadeaux originaux.



www.myriamdupland.net





© Porcelaine Myriam Dupland

Mythique : la montre « Supersonic » de Bremont



En hommage au premier vol du Concorde le 2 mars 1969, le prestigieux horloger britannique Bremont a conçu en série limitée une montre d'exception. Seulement 300 exemplaires sont disponibles en trois couleurs et immortalisent le cinquantenaire de Concorde et les 100 ans de la compagnie aérienne British Airways. Entièrement réalisé à la main dans son atelier à Henley-on-Thames, ce splendide chrono est également historique : l'anneau est conçu à partir de l'aluminium original du G-BOAB, qui repose aujourd'hui sur le tarmac de l'aéroport d'Heathrow. Les différents records y sont également inscrits afin de perpétuer la légende de cet avion mythique. Une visite du site s'impose rapidement :



us.bremont.com/collections/supersonic





© Bremont

Aviateurs, les Gens d'Air de Rémy Michelin



Rémy Michelin nous fait rêver grâce à son ingéniosité et son talent de photographe passionné. Dans son premier ouvrage « De plumes et de fer », il ose les comparaisons entre avions et oiseaux et le résultat est époustouflant. Dans ce nouvel ouvrage, Aviateurs, les Gens d'Air, chaque métier de l'aérien est tour à tour dévoilé, rendant hommage à tous ces hommes et ces femmes qui oeuvrent au sein de la compagnie Air France depuis 1933. Par un savant montage de photographies exclusives et inédites, Rémy Michelin nous fait découvrir les incroyables avancées technologiques aéronautiques. Chaque double page est illustrée par une photographie des temps anciens en regard d'une plus actuelle agrémentée d'une petite anecdote historique rédigée en français et anglais.

Un « table-book » indispensable au pied du sapin !



Livre 28x32 cm - 168 pages

Prix : 43,00 euros, frais de port non compris (1 à 5 jours de délai de livraison)

www.remy-michelin.com





© Rémy Michelin Photographe

Voyager dans le temps avec la Squadron 303 Vodka



Quel est le dénominateur commun entre Walerian Zak, King Edward et Squadron 303 ? Une vieille histoire dont les origines remontent à la Bataille d'Angleterre et plus exactement à 1943 au sein de la Royal Air Force. Des pilotes polonais de l'escadrille 303 eurent la bonne idée d'offrir à leur leader nouvellement nommé, Walerian Zak, une flasque gravée à son nom. 75 ans plus tard, la flasque s'envole de nouveau : la Vodka 100% naturelle Squadron 303 respecte scrupuleusement les traditions laissées par les pilotes de la Royal Air Force en la distillant une seule fois dans de petits alambics en cuivre. Une explosion de saveurs à découvrir en contemplant les coffrets originaux créés en hommage à ces valeureux aviateurs.



www.squadron303vodka.com





© Squadron Vodka 303

Les extraterriennes, Histoire de l'ascension des femmes dans l'air et l'espace d'Amélie Octave



Un ouvrage sur les femmes de l'air pourrait paraître étrange... Elles ne sont pas nombreuses et pour grand nombre d'entre-elles, leur parcours est déjà connu. Or, Amélie Octave bouleverse les traditions par son humour et sa plume itinérante nous plonge avec délice dans cette grande Histoire mondiale de l'aviation. Un très bel ouvrage historique où se côtoient aérostiers, hôtesses de l'air, sorcières de la nuit, pilotes et astronautes. Les « Extraterriennes » surfent sur les siècles, et c'est avec ravissement que l'on découvre également les héroïnes des temps modernes. Cet ouvrage parfaitement agencé se dévore, tout comme il peut se parcourir au gré des portraits et des époques. L'ouvrage est destiné à tous les passionnés, hommes ou femmes, dont le rêve est de voler et « pour tous ceux qui regardent passer les nuages et scintiller les étoiles ».



Format 16x24 cm, 432 pages, Illustrations N&B.

Prix public : 25 euros

Editions La Vallée Heureuse





© Éditions La Vallée Heureuse

Les nouveautés Barnstormer : vivez l'Histoire !



Née de la passion de l'aviation entre Victoria et Maxime, la maque de prêt-à-porter Barnstormer rivalise d'ingéniosité dans la conception de ses produits. Chaque année, de nombreuses créations sont confectionnées minutieusement en France afin de garantir une qualité hors norme.

Inspirée par la grande histoire aéronautique, Barnstormer propose en avant-première pour Noël différents modèles de pull, de sweats ou polos de différentes couleurs. Un petit coup de coeur pour le polo modèle P40 Waehawk « Little Jeanne », édition spéciale Air-Legend 2018.



Polo 100% coton Pima Maille piquée-vert Anglais, 89 euros.

www.barnstormer.fr





© Barnstormer

Angel Wings Tome 5 de Romain Hugault et Yann



La dernière BD tant attendue de Romain Hugault est enfin sortie. Un an d'attente avant de retrouver les nouvelles aventures d'Angela McCloud aux formes généreuses et toujours entourée par des avions légendaires. Romain Hugault, pilote et dessinateur talentueux transmet sa passion avec toute son âme et, une fois de plus, le résultat est époustouflant. Combats aériens, pin-up sensuelles, pilotes de guerre et un suspense à couper le souffle forment un cocktail gagnant. Chaque page se découvre tel un trésor malgré l'impatience de découvrir les tribulations de l'intrépide Angela. Un chef d'oeuvre à ne rater sous aucun prétexte.



Format 24x32, 48 pages couleurs.

Prix : 14 euros

Cockpit Collection. Editions Paquet





