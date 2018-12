Toulouse inaugure jeudi un nouvel espace muséal baptisé "L'envol des pionniers" et dédié à l'histoire de l'épopée aéronautique dans la Ville rose, berceau de l'aéronautique civile et de nos jours considérée comme la "capitale de l'aéronautique et de l'espace" en France.



Cette inauguration intervient à quelques jours du centenaire du premier vol Toulouse-Barcelone, le 25 décembre 1918, par Pierre-Georges Latécoère.



Ce vol marqua la première étape d'un trafic postal aérien régulier imaginé dès la fin de la première guerre mondiale entre le sud de la France et le Maroc par Latécoère, industriel visionnaire et l'une des figures françaises les plus marquantes de l'aventure aéronautique.



Cet espace muséal -- qui a nécessité un investissement total de quelque 10 millions d'euros-- occupe, dans le quartier de Montaudran, d'anciens bâtiments de l'usine que l'industriel fit bâtir près de Toulouse.



Il retrace cette épopée qui commence avec Les Lignes Latécoère. Celles-ci deviendront "L'Aéropostale" après leur cession à l'industriel français Marcel Bouilloux-Lafont, puis Air France.



Le musée parcourt ainsi un siècle d'histoire, avec des dispositifs audiovisuels, photos, affiches et quantité d'objets : accessoires de pilote --lunettes, bottes, combinaison de cuir--, maquettes d'avions, objets liés à l'aérodrome de Montaudran, lettres et cartes postales.



L'une d'elles fut postée le 7 juin 1930 de Buenos Aires, le trafic postal s'étendant, après le Maroc, puis le Sénégal avant de gagner avec la traversée de l'Atlantique l'Amérique du Sud, jusqu'au Chili.



L'espace rend aussi hommage aux femmes et hommes qui participèrent à cette épopée, et en tout premier lieu aux pilotes aux noms mythiques comme Jean Mermoz ou Antoine de Saint-Exupéry. Des hommes qui pour certains partageront leur aventure avec leurs livres, notamment "Courrier Sud" ou "Vol de nuit".



Des représentants des familles de ces pionniers devraient assister à l'inauguration jeudi.



Attenant à l'exposition permanente, un hangar accueille la maquette grandeur nature du biplan français Salmson 2A2, premier avion construit industriellement à Toulouse par Latécoère.



Pourraient être accueillis dans ce hangar un Breguet 14, utilisé par la société Latécoère sur les lignes postales, voire un Late 28. C'est à bord d'un hydravion de ce type que Mermoz réussit en mai 1930 la première traversée aérienne commerciale de l'Atlantique Sud, au départ de Saint-Louis du Sénégal.



Un espace est enfin dédié aux expositions temporaires.



Ce nouvel espace "complète une chaîne de pédagogie et de tourisme", avec notamment le musée Aeroscopia, le musée aéronautique de Blagnac et la Cité de l'Espace, a commenté mardi le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc.



"C'est du tourisme scientifique", a-t-il dit, et "on aura à Toulouse, grâce à ces trois éléments une chaîne, une réalité scientifique et économique où Toulouse a joué et joue encore un rôle majeur".