Un pilote tué dans l'accident d'un Su-27 en Ukraine

Un pilote a été tué samedi dans le crash d'un chasseur Su-27 lors d'un vol d'entraînement dans le centre de l'Ukraine, deuxième accident mortel du genre en deux mois dans le pays, a annoncé l'armée ukrainienne. "L'avion Su-27 s'est écrasé dans la région de Jytomyr", dans le centre-nord de l'Ukraine, lors d'une manoeuvre d'atterrissage aux environs de 13H00 GMT, a indiqué sur Facebook l'état-major des forces armées ukrainiennes. "Le pilote est mort. Les circonstances et la cause de cet événement sont à l'étude", selon la même source. Le 16 octobre, un autre avion de ce type s'était écrasé dans une région voisine au cours des exercices militaires conjoints Clear Sky 2018, tuant les deux pilotes à bord, un Ukrainien et un Américain. Près de 700 militaires de huit pays de l'OTAN dont les Etats-Unis avaient participé à ces manoeuvres visant à renforcer la coopération entre les membres de l'OTAN et ses alliés régionaux dont l'Ukraine, sur fond de crise sans précédent entre la Russie et l'Ukraine et de tensions croissantes avec l'Occident. L'est de l'Ukraine est en proie depuis 2014 à un sanglant conflit opposant forces gouvernementales et séparatistes pro-russes soutenus, selon Kiev et les Occidentaux, par la Russie, qui a annexé la même année la péninsule ukrainienne de Crimée.