La Compagnie se lance sur Nice - New York

La Compagnie a révélé le 3 décembre qu'elle allait de nouveau tenter l'aventure hors de Paris. Elle a ainsi annoncé le lancement d'une liaison entre Nice et New York à partir du 6 mai. Elle sera réalisée cinq fois par semaine initialement puis quatre fois par semaine à partir de juillet.



Ce lancement sera rendu possible par l'arrivée du premier A321neo dans la flotte - le premier des deux exemplaires qu'elle a commandés est attendu pour le mois d'avril. Il va permettre une augmentation des capacités de 30% sur 2019, comme l'avait déjà indiqué Jean-Charles Périno, directeur du marketing de La Compagnie, ajoutant que l'une des options qui s'offrait au transporteur était de tester de nouvelles lignes.



Car si les Airbus ont vocation à remplacer les Boeing 757-200 actuellement en service, ils le provoqueront pas leur sortie immédiate. Le premier 757 doit en effet être retiré à l'automne 2019, tandis que le contrat de leasing couvrant le second court jusqu'en 2021. Quant au second A321, il est attendu pour le mois d'octobre 2019.



Ce n'est pas la première fois que La Compagnie s'essaie sur des lignes hors de Paris. Elle a en effet officié sur Londres (Luton) - New York durant un an et demi et a abandonné son vol au lendemain du vote du Royaume-Uni en faveur du Brexit. La tâche ne sera pas forcément plus aisée à Nice, où elle vient se positionner en concurrence directe avec la classe affaires de Delta Air Lines, actuellement en monopole sur la ligne directe. Mais la Côte d'Azur reste une destination de premier ordre pour le tourisme en provenance des Etats-Unis et inversement. L'aéroport de Nice indique avoir enregistré une croissance de 13% du nombre de passagers entre Nice et les Etats-Unis à fin juillet.