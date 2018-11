Inde : Le Journal de l'Aviation partenaire d'Aerospace and Defence MRO South Asia Summit 2019

Organisée par le groupe de presse indien STAT Times, ce sommet est consacré à la problématique de la maintenance aéronautique en Inde, aussi bien pour les besoins de l'aviation commerciale que pour les besoins de la défense.



Pour Jayant Sinha, ministre indien de l'Aviation civile s'exprimant dans le cadre de l'organisation du sommet, « Il existe une remarquable opportunité de développement des capacités de MRO en Inde, conséquence de l'augmentation massive de la demande d'avions civils et de défense. »



Selon les organisateurs, les besoins en MRO du pays devrait connaitre une croissance annuelle moyenne de 10% d'ici 2020 pour répondre au développement de la flotte.



Une couverture de l'événement est prévue dans la rubrique dédiée du Journal de l'Aviation couvrant régulièrement depuis deux ans



Le site de d'Aerospace and Defence MRO South Asia Summit 2019 :

