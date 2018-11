Air Astana lance sa low-cost : FlyArystan

Air Astana n'a pas traîné pour accéder aux souhaits du président kazakh. La compagnie a annoncé le 7 novembre le lancement de sa compagnie low-cost, FlyArystan. Elle devrait être opérationnelle au premier semestre 2019 et débutera ses opérations sur le réseau intérieur, au départ de plusieurs aéroports. Les routes n'ont pas encore été dévoilées.



La low-cost devrait lancer ses opérations avec quatre A320 aménagés en configuration monoclasse de 180 places. Mais elle ambitionne déjà de développer ses opérations pour exploiter au moins quinze appareils en 2022 et franchir les frontières du pays à moyen terme.



FlyArystan sera dirigée par Tim Jordan, qui a auparavant occupé des postes de direction au sein de Cebu Pacific et Virgin Blue, et des équipes sorties du giron d'Air Astana. La création de la compagnie sera auto-financée.



Peter Foster, PDG d'Air Astana, explique que « FlyArystan est l'aboutissement d'une réflexion et planification approfondie au sein de l'entreprise. Elle résulte d'une mutation rapide de l'environnement du transport aérien local et régional. » Mais sa création a également été ordonnée par le président du Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, le 2 novembre, dans le souci de rendre le transport aérien plus abordable pour les Kazakhs.