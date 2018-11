Accident d'avion en Indonésie: indicateur de vitesse défectueux sur l'appareil (autorités)

L'appareil de la compagnie indonésienne Lion Air qui s'est abîmé en mer la semaine dernière avait un indicateur de vitesse défectueux sur ses quatre derniers vols, a affirmé lundi le comité de sécurité des transports indonésien sans se prononcer à ce stade sur la cause de l'accident. S'appuyant sur les premières données fournies par la boîte noire, le comité considère que l'appareil avait un indicateur de vitesse défectueux, qui a fait l'objet de réparations, sur les trois derniers vols avant l'accident. Mais ce problème s'est à nouveau manifesté au cours du vol dernier vol, a-t-il précisé. « Au total quatre vols ont souffert d'un problème lié à l'indicateur de vitesse », a indiqué lundi Soerjanto Tjahjono, responsable du comité au cours d'une conférence de presse. L'appareil, un Boeing 737-Max 8, s'est abîmé en mer de Java 12 minutes après son décollage de Jakarta, faisant 189 morts. « Après chaque problème, le pilote l'a signalé et le mécanicien a fait (une réparation) et l'appareil a été à nouveau déclaré apte à voler », a-t-il expliqué. Le responsable a expliqué que la cause du problème de l'indicateur de vitesse défectueux allait être recherchée et les réparations effectuées vérifiées. Mais il n'a pas précisé si ce problème avait joué un rôle dans l'accident. Les données de l'une des boîtes noires continuent d'être analysées pour déterminer les circonstances de l'accident. Les autorités indonésiennes ont par ailleurs annoncé un « audit spécial » de la compagnie aérienne Lion Air. « Nous allons (...) mener un audit spécial sur la qualification des équipages et la communication du personnel », a annoncé le ministre des Transports Budi Karya Sumadi à des journalistes. « C'est une mesure préventive », l'accident « a été pour nous une leçon très cher payée », a-t-il noté. Les autorités de sécurité aérienne américaine et européennes ont été sollicitées pour cette enquête. La compagnie à bas coût Lion Air a été critiquée précédemment pour des retards fréquents, un service laissant à désirer, des incidents de sécurité, et un accident en 2004 qui avait causé 26 morts. Mais le niveau de sécurité de la compagnie, interdite de vol dans le ciel européen jusqu'en 2016, fait à nouveau l'objet de toutes les attentions depuis l'accident. Parallèlement, les secours indonésiens continuent à rechercher des corps et des débris de l'appareil. Quatorze personnes seulement ont été identifiées grâce à des analyses ADN.