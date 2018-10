Organisé par Aviation Week, le salon MRO Asia-Pacific est le plus important événement dédié à la maintenance aéronautique de la région.



A noter que pour cette édition, MRO Asia-Pacific est organisé parallèlement aux événements Aerospace Manufacturing et Aero-Engines Asia-Pacific pour devenir Commercial Aviation Services Asia-Pacific.



Le Journal de l'Aviation est partenaire média du salon MRO Asia-Pacific 2018.



Une couverture du salon est prévue dans la rubrique dédiée du Journal de l'Aviation couvrant régulièrement depuis deux ans



Le site de MRO Asia-Pacific 2018 :

